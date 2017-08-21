Определились участники Кубка России по спортивной гимнастике

Определился состав участников Кубка России по спортивной гимнастике. Об этом сообщается в пресс-релизе российской Федерации спортивной гимнастики, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В составе сборной Уральского федерального округа выступит капитан сборной России, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Давид Белявский. Серебряный призер ОИ Ангелина Мельникова будет представлять команду Центрального федерального округа.

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В составе сборной Москвы выступят призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы Никита Нагорный, чемпион Европы Артур Далалоян и серебряный призер чемпионата Европы Дмитрий Ланкин. Пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин — за команду Приволжского федерального округа. Двукратный чемпион Европы и серебряный призер Олимпиады в Рио Николай Куксенков — за команду Центрального федерального округа. Серебряный призер чемпионата Европы Елена Еремина выступит за команду Санкт-Петербурга.

Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 23 по 27 августа и определят окончательный состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в канадском Монреале.