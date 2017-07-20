Несколько футболистов лондонского «Арсенала» отравились в Китае

Несколько футболистов лондонского «Арсенала» получили пищевое отравление во время предсезонного турне в Китае. Об этом сообщает ESPN.

Среди пострадавших англичане Аарон Рэмси и Тео Уолкотт, босниец Сеад Колашинац, а также немец Пер Мертесакер и француз Оливье Жиру. Из-за отравления эти футболисты не смогли сыграть полный матч в рамках предсезонного турнира против мюнхенской «Баварии». Основное время встречи, состоявшейся в среду, 19 июля, завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победу праздновала лондонская команда (3:2).

25 марта этого года сообщалось, что около 50 спортсменов, входящих в национальные сборные России по фехтованию, синхронному плаванию, спортивной гимнастике и спортивной борьбе, отравились во время тренировочного сбора на базе «Озеро Круглое» в Дмитровском районе Московской области.