В Екатеринбурге пройдет Кубок России по спортивной гимнастике

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет в Екатеринбурге с 23 по 27 августа. Об этом сообщает в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В соревнованиях, которые состоятся во Дворце игровых видов спорта (ДИВС), примут участие 90 спортсменов. В их числе призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира: Давид Белявский, Ангелина Мельникова, Денис Аблязин, Артур Далалоян, Седа Тутхалян, Никита Нагорный, Николай Куксенков.

На турнире будет разыграно 14 комплектов наград. По итогам Кубка определится состав сборной России, который отправится на чемпионат мира в Монреале (Канада).

На чемпионате Европы, который проходил в румынском Клуж-Напоке с 19 по 23 апреля, российские гимнасты заняли первое место в общекомандном зачете. Спортсмены завоевали восемь медалей: три золотых, три серебряных и две бронзовых.