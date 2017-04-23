Российские гимнасты заняли первое место в общекомандном зачете на ЧЕ

Сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы. Об этом сообщает «Советский спорт».

Соревнования проходили в румынском городе Клуж-Напока. Россияне завоевали восемь медалей: три золотых, три серебряных и две бронзовых. Второе место заняли спортсмены из Румынии (два «золота», по одному «серебру» и «бронзе»). Третьими в таблице стали украинцы (по две золотых и бронзовых медали).

В составе российской сборной чемпионами стали Давид Белявский в упражнении на коне, Артур Далалоян в опорном прыжке и Ангелина Мельникова в вольных упражнениях, серебряные медали завоевали Артур Далалоян в многоборьев, Дмитрий Ланкин в вольных и Елена Еремина в упражнениях на брусьях, бронзовые — Никита Нагорный в упражнениях на брусьях и Давид Белявский в упражнениях на перекладине.

Чемпионат Европы проходил в Клуж-Напоке с 19 по 23 апреля. В 2018 году соревнования пройдут в Глазго.