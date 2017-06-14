Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Мустафина стала мамой

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина стала мамой. Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко. Ее слова приводит «Р-Спорт».

«Алия несколько дней назад родила здоровую девочку», — сказала Родионенко.

3 ноября прошлого года 22-летняя Мустафина вышла замуж за разгоняющего сборной России по бобслею Алексея Зайцева. 14 марта гимнастка выставила на продажу автомобиль BMW X6, подаренный ей за победу на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

На ОИ-2016 Мустафина выиграла золото в упражнениях на брусьях, серебро в командном турнире и бронзу в личном многоборье. По окончании соревнований 22-летняя гимнастка заявила о временном приостановлении спортивной карьеры.