Мельникова прокомментировала победу на Кубке России по спортивной гимнастике

Гимнастка Ангелина Мельникова, победившая в личном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике, поделилась эмоциями от выступления. Слова спортсменки приводит пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

«Для меня эта победа очень важна, потому что предыдущие соревнования, на которых я выступала, складывались не очень хорошо. Было такое, что в какие-то моменты я не могла собраться, а здесь, на Кубке России я почувствовала уверенность в себе, что я могу сконцентрироваться, могу выполнить элементы и бороться. И если я поеду на чемпионат мира, то там буду чувствовать себя уверенней», — сказала Мельникова.

По словам гимнастки, в командных соревнованиях, где она завоевала бронзу, переживания были сильнее, чем в индивидуальных. «Было волнение, что вдруг я выступлю не очень хорошо, а потом будет трудно собраться. Но мы завоевали медали, и я была очень рада. А сегодня, в многоборье, я чувствовала себя гораздо увереннее и у меня многое получилось», — заявила победительница и добавила, что главным конкурентом сборной России на предстоящем чемпионате мира будут американки: «Заранее я не думаю, получится или не получится выиграть. Шансы есть всегда и за них надо бороться, а цель всегда одна, и к ней надо стремиться».

Спортменка отдельно отметила зрительский интерес к соревнованиям: «Честно говоря, я не ожидала такого количества любителей спортивной гимнастики. Соревнования идут уже третий день, и ежедневно трибуны полностью заполнены зрителями. Очень приятно, ощущать поддержку, чувствовать, что тебя любят, за тебя болеют и переживают. Это очень вдохновляет, придает уверенности, и мне очень хочется работать для зрителей, ведь когда получается хорошо выступить, они очень радуются».

Мировое первенство пройдет в Монреале (Канада) с 2 по 8 октября.