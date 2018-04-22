Умер карлик из «Остина Пауэрса» и «Гарри Поттера»

Актер-карлик Верн Тройер, наиболее известный по роли Мини-Мы в двух фильмах об Остине Пауэрсе, скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Точная причина смерти пока не называется, но в начале апреля Тройер попал в больницу. Как отмечает издание, это связано с его борьбой с алкоголизмом.

Актер сыграл в картинах «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» и «Остин Пауэрс: Голдмембер». Роль клона Доктора Зло принесла ему мировую известность. Кроме того, Тройер воплотил образ гоблина Крюкохвата из банка Гринготтс в ленте «Гарри Поттер и философский камень».

Он также появлялся в сериале «Сабрина — маленькая ведьма» и фильме «Воображариум доктора Парнаса».

Рост Тройера составлял 80 сантиметров.

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