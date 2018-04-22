Россия и США отказались вкладываться в борьбу с мировой бедностью

Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка (ВБ) из-за несогласия с новой кредитной политикой организации. Об этом в воскресенье, 22 апреля, рассказал ТАСС замминистра финансов Сергей Сторчак.

«Мы исходим из того, что не будем участвовать», — заявил он.

21 апреля акционеры группы Всемирного банка приняли решение о докапитализации до 2025 года на 13 миллиардов долларов, из которых 7,5 миллиарда предназначаются Международному банку реконструкции и развития, а 5,5 миллиарда — Международной финансовой корпорации. Тем самым банк хочет усилить возможности институтов, борющихся с бедностью в странах третьего мира.

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Отказ России, по словам Сторчака, обусловлен несогласием с реформами ВБ, которые, по его мнению, могут привести к отказу от поддержки крупнейших и самых надежных заемщиков банка — Индии и Китая, а также спровоцируют убытки в организации и необходимость новой докапитализации через несколько лет. Таким образом, доля страны в капитале банка, как и число голосов в совете директоров, снизится.

Кроме того, Сторчак напомнил об отказе Всемирного банка от финансирования операций на территории России. «В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны, идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала?» — заметил чиновник.

США также не будут участвовать в докапитализации, но при этом, по словам Сторчака, сохранят за собой блокирующий пакет благодаря его снижению с 20 до 15 процентов. «Будет реализована схема, когда все заплатят, американцы ни копейки не вносят, но при этом поставили условие, что они должны сохранить блокирующий пакет (...). Это позволит американцам по-прежнему диктовать свою волю», — подчеркнул замглавы российского Минфина.

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