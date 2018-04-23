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Россиянка объявила голодовку в американской тюрьме

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Виктория Насырова

Гражданка России Виктория Насырова, обвиняемая американскими властями в серии грабежей и покушении на убийство, устроила голодовку в тюрьме на острове Райкерс в Нью-Йорке. Об этом она рассказала газете The New York Post.

Она пошла на такой шаг, протестуя против некачественного лечения, оказываемого ей в тюрьме. «Я устрою им (администрации тюрьмы — прим. Ленты.ру) проблемы. Они сделали мою жизнь невыносимой, и я сделаю все, что смогу, чтобы сделать невыносимой жизнь тюрьмы», — заявила она.

11 февраля Насырова рассказала, что в начале января ее до слепоты избили сокамерницы. По ее словам, надзиратели все видели, но ничего не предприняли. «Когда я открыла глаза, я ничего не видела, у меня было все белое перед глазами. Сейчас то же самое. Никаких цветов, никаких форм — ничего», — поделилась 42-летняя россиянка.

Полиция Нью-Йорка задержала Насырову в марте 2017 года. По версии американских следователей, она знакомилась с мужчинами, встречалась с ними, подсыпала им на свиданиях психотропные вещества, а потом забирала ценные вещи и деньги.

В России Насырова объявлена в розыск. Ее подозревают в убийстве соседки в 2014 году.

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