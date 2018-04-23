В Раде увидели новое главное требование Запада к Украине

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок» Вадим Рабинович заявил, что Запад намеками выставляет Киеву новое требование, которое заключается в смене власти на Украине. Об этом он заявил в эфире программы «Кто кому Рабинович» на канале «112 Украина».

«Я думаю, все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада, которые означают для нашей власти следующее. Например, все главные соратники "Народного фронта" съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было. Все дела, все сигнальчики, которые поступают с Запада, говорят об одном — Запад требует смены власти», — рассказал он.

Материалы по теме Президентский отжим Порошенко припомнили старые грехи. Теперь у него серьезные проблемы

«Чтобы удержаться, президент Петр Порошенко должен идти на выборы, но он не может — Запад не дает», — добавил депутат.

Рассуждая о возможности досрочных выборов на Украине, депутат отметил, что «выборы нужны в любом случае — хоть сейчас, хоть потом. Как-то уже все так достало, что хочется пойти на выборы и показать им один раз большую вот эту вот...», — философски резюмировал Рабинович.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!