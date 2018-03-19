Украина пожаловалась Евросоюзу на выборы в Крыму

Украина передала странам Евросоюза список из 140 лиц, имеющих, по данным Киева, отношение к организации выборов президента России в Крыму и Севастополе, которые Киев считает «оккупированной территорией». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Марьяна Беца, видео доступно на YouTube.

Фамилии из списка она называть отказалась, но отметила, что этот документ Киев рассматривает как основу для введения санкций против лиц, находящихся в списке.

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Ранее 19 марта президент Украины Петр Порошенко назвал сфальсифицированными результаты голосования на выборах президента России в Крыму. «Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей», — добавил он. «Говоря известным российским фразеологизмом, это — филькина грамота. Ее Кремль теперь и будет использовать в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, а против всего мира», — говорится в заявлении Порошенко.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов. В Крыму за Путина проголосовали 92,15 процента избирателей, в Севастополе — 90,19 процента.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев считает полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала. Москва настаивает, что Крым был присоединен на законных основаниях.

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