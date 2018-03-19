Порошенко назвал «филькиной грамотой» итоги выборов в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко назвал сфальсифицированными результаты голосования на выборах президента России в Крыму. Заявление украинского лидера опубликовано на его сайте.

«Проведение российской оккупационной администрацией так называемых выборов президента России во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением международного права. Это и неудивительно для страны, которая систематически и сознательно противопоставляет себя всему внешнему миру», — говорится в заявлении.

Также Порошенко указал, что результаты незаконного голосования являются «ничтожными» и «не будут иметь никаких правовых последствий». «Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины», — заявил он. «Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей», — добавил он.

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Украинский лидер считает, что обнародованные официальные данные по явке и результатам сфальсифицированы. «И, говоря известным российским фразеологизмом, это — "филькина грамота". Ее Кремль теперь и будет использовать в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, а против всего мира», — говорится в заявлении.

Порошенко вновь попросил глав иностранных государств ужесточить санкции в отношении России. «И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, за подавление демократии в самой России», — заключил президент.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов. В Крыму за Путина проголосовали 92,15 процента избирателей, в Севастополе — 90,19 процента.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев считает полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала. Москва настаивает, что Крым был присоединен на законных основаниях.

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