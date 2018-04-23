Китаец устал от жалоб жены и изобрел робоплиту

Житель Китая изобрел робоплиту после того, как устал от жалоб жены на неумение готовить. Об этом сообщает информационный портал CGTN.

Хэ Цин (He Qing), генеральный директор одной из банкетных компаний, представил свое изобретение на международной китайской ярмарке технологий в Шанхае. Мужчина признался, что проработал над изобретением семь лет. «Умная робоплита не только освободит меня от кухонных обязанностей, но и позволит всем женщинам не тратить на готовку время», — отметил он. Цин признался, что как только изобретение появилось у них дома, жена перестала на него жаловаться.

Материалы по теме Японись! Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать

По словам Цина, робоплита готовит еду за три-четыре минуты. После этого она сама себя моет. В ближайшее время китаец планирует сдавать ее на прокат за депозит в десять тысяч юаней (примерно 97,5 тысячи рублей) и брать по одному юаню (около 10 рублей) за каждое приготовленное блюдо.

Пользователи китайской социальной сети Weivo с энтузиазмом встретили новинку. Пользователь @chengyuyan отметил, что «история Цина говорит нам, что лень — главный двигатель прогресса». Однако пользователь @mushimuzhao возразил, что робоплита не сможет сама порезать и почистить продукты, что часто занимает больше всего времени.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!