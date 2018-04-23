Шотландец поплатился за зигующего мопса

Шотландца Марка Мичана (Mark Meechan), научившего мопса своей девушки поднимать лапу в нацистском приветствии, оштрафовали на 800 фунтов (69,3 тысячи рублей). Об этом сообщает The Independent.

Во время объявления приговора у здания суда собрались десятки сторонников Мичана, также была запущена фандрайзинговая кампания по сбору денег на штраф.

В апреле 2016 года Мичан выложил на YouTube видео, на котором мопс по кличке Будда поднимает переднюю правую лапу вверх по команде хозяина «Зиг хайль!» и в ответ на призывы убивать евреев. Шотландец отметил, что научил животное командам и снял видео, чтобы разозлить девушку.

Видео было удалено с YouTube, а самого Мичана арестовали. Против него завели уголовное дело за разжигание ненависти, и в конце марта признали виновным.

Шериф Дерек О'Кэрролл (Derek O’Carroll) обвинил его в расизме и антисемитизме, а также отметил, что девушка Мичана даже не подписана на его канал на YouTube, то есть не cмогла бы увидеть ролик. Тем не менее, она тоже выступила в суде и отметила, что ее парень «либерален, толерантен и никогда не оскорблял евреев». За Мичана также вступился известный израильский комик Дэвид Бэддиэл (David Baddiel).

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