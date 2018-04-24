Трамп лишился алиби в скандале с московскими проститутками

Президент США Дональд Трамп все-таки ночевал в Москве, когда посещал российскую столицу в 2013 году в связи с проведением конкурса «Мисс Вселенная», несмотря на то, что ранее неоднократно опровергал данный факт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

Как отмечает агентство, полученные им данные о полетах свидетельствуют о том, что Трамп прибыл в Москву 8 ноября на личном самолете, принадлежащем его партнеру по бизнесу Филу Раффину (Phil Ruffin). Позднее в тот же день на странице московского ресторана Nobu в Facebook появилась фотография, на которой Трамп был запечатлен вместе с сыном организатора конкурса бизнесмена Араза Агаларова Эмином. После этого, по сведениям Bloomberg, нынешний президент США присутствовал на вечеринке по случаю дня рождения Агаларова-старшего.

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9 ноября, судя по публикациям в Facebook и Twitter, Трамп сначала находился в отеле Ritz-Carlton, где он остановился, а позже отправился на экскурсию по Москве. Вечером того же дня он присутствовал на конкурсе «Мисс Вселенная», а позже — на вечеринке. Обратно в Америку Трамп вылетел в ночь на 10 ноября.

Бывший глава ФБР Джеймс Коми в своих мемуарах рассказал о недостойном поведении Трампа во время поездки в Москву. Также Коми поделился воспоминанием Трампа о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который якобы сказал, что «в России самые красивые проститутки в мире». В Кремле заявили, что подобных бесед между лидерами двух стран никогда не было.

В январе 2017 года сайт BuzzFeed опубликовал доклад бывшего агента британской разведки о «глубоких связях» президента США с Россией. В документе, в частности, говорилось о том, что Трамп во время поездки в Москву в 2013 году якобы пригласил в отель проституток. Трамп дважды опровергал эту информацию, утверждая, что не оставался в российской столице на ночь.

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