Россия
 
Последние новости
Трамп возмутился ценами на нефть
В России сделали съедобный «Новичок»
«Русал» Дерипаски предупредил о массовых сокращениях
Ким Кардашьян спасет толстых женщин
Российский чемпион по кикбоксингу возил кокаин и попался коллегам
Олимпийский чемпион по хоккею разоблачил «блатных детей»
Михалков заговорил о европейском гражданстве
Путин вылетел из списка самых влиятельных людей мира по версии Time
Россиянин полтора часа ждал скорую, час просидел в очереди и умер
«Господин с востока» вывалил мусор на дорогу в Польше и получил его обратно
Новости партнеров

Песков опроверг беседу Путина и Трампа о «самых красивых проститутках»

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему, связанную с русскими проститутками. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми, в которых присутствует данная тема, сообщает РИА Новости в пятницу, 20 апреля.

«Если так написано в книге, то как минимум эта часть не соответствует действительности. Президент Путин не мог такое говорить и не говорил президенту Трампу, тем более если учесть, что до того, как Трамп стал президентом, они ни разу не общались», — сказал Песков.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, успели ли в Кремле ознакомиться с мемуарами Коми, в которых приводится воспоминание Трампа о разговоре с Путиным, который якобы сказал, что «в России самые красивые проститутки в мире», о чем, в частности, писала The Independent. «Что касается остального содержания книги, не берусь судить. Не читали», — добавил он.

В январе 2017 года сайт BuzzFeed опубликовал доклад бывшего агента британской разведки о «глубоких связях» Трампа с Россией. В документе, в частности, говорилось, что Трамп во время поездки в Москву в 2013 году якобы пригласил в отель проституток. Позже в ходе пресс-конференции Путин усомнился в том, что Трамп встречался с девушками «пониженной социальной ответственности» в России. Глава государства напомнил, что американец многие годы занимался организацией конкурсов красоты и «общался с самыми красивыми женщинами мира».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
James Comey memos: Putin 'told Donald Trump that Russia had world's most beautiful hookers'
Путин затруднился представить Трампа с девушками «пониженной соцответственности»
СМИ опубликовали информацию о пятилетних связях Трампа с Россией
Другие материалы рубрики
Россия00:0519 апреля
Александр Белов (Поткин)

«Я — жертва антисемитизма»

Националист Поткин о Гитлере, пророчествах Ванги и шутках над евреями
14:53Сегодня

Россиянин полтора часа ждал скорую, час просидел в очереди и умер

16:0219 апреля

Еще более десятка «Лидеров России» получили высокие посты

13:03Сегодня

Кремль отреагировал на визовую блокаду США

Россия00:0016 апреля

«Это война против собственного народа»

Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
12:38Сегодня

Девушка попыталась прикурить сигарету от свечи в церкви

20:2018 апреля

Слет борцов со свалками сорвали сообщением о бомбе

12:34Сегодня

В России задумали карать за исполнение американских санкций

11:5513 апреля

«Я с бабой работать не буду»  

Она забралась в самое сердце мужского мира, точнее — под капот
10:10Сегодня

Российских школьников протестировали на экстремизм и любовь к родине

11:39Сегодня

Определено точное количество погибших в «Зимней вишне»

15:4718 апреля

Превращенный в бордель для педофилов детдом под Челябинском закрыли

Россия
Александр Белов (Поткин)«Я — жертва антисемитизма»
Националист Поткин о Гитлере, пророчествах Ванги и шутках над евреями
«Это война против собственного народа»
Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
«Они балансируют на грани»
Бедных россиян становится все больше. Многие никогда не выберутся из нищеты
Россиянин полтора часа ждал скорую, час просидел в очереди и умер
Песков опроверг беседу Путина и Трампа о «самых красивых проститутках»
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Девушка попыталась прикурить сигарету от свечи в церкви
Все материалы
Мир
Художник из вас так себе
Что вы знаете о Гитлере: тест «Ленты.ру»
Боевиков в Сирии попытались сокрушить «огненными мечами»
Парламент Нигерии вероломно лишили символа власти
Северная и Южная Корея созвонились
Лавров рассказал о встрече Трампа с Путиным
Террористы обстреляли из минометов жилые районы Дамаска
Мусульманке отказали в гражданстве за отказ дотронуться до мужчины
Все материалы
Бывший СССР
«Разводят тут армянский Афганистан»
В Ереване продолжаются протесты. Майдан не за горами?
Раскрыта схема получения боевиками ИГ украинских паспортов
Армянский бунт
Почему в Ереване штурмуют парламент и дерутся с полицией
Полиция Армении приготовилась расстрелять протестующих
Россия предупредила Киев о жестком ответе на ситуацию с моряками судна «Норд»
Поляки избили белорусов за разговоры на русском языке
Бежавший из страны украинский депутат начал публикацию компромата на Порошенко
Все материалы
Экономика
Трубу шатали
Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки
Трамп возмутился ценами на нефть
Илон МаскВремя первого
Дагестанский олигарх и секс-скандалы уничтожат мечту Илона Маска
Россия резко сократила добычу алмазов
Трампа уличили во лжи о рубле
Райффайзенбанк сообщил о сбое
Россия захотела помириться с США
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовский волк
Российский егерь упорно преследовал браконьеров. Его убили и закопали с собаками
Цепные псы
Они наплевали на закон и открыли охоту на авторитетов. Их прозвали «Белой стрелой»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Пыткам «русского Илона Маска» кипятильником нашли объяснение
Раскрыта кража барокамеры для тренировок космонавтов со стоянки в Москве
Задержание неудавшихся террористов сняли на видео
Под Севастополем нашли подводный схрон времен войны
Все материалы
Наука и техника
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Курдский военачальник Хусейн ЯзданпанЖертвы усатых тиранов
Курдов ненавидели Сталин, Саддам и Турция. Что дальше?
Назван способ избежать смерти от инфаркта
МЧС предупредило о риске пожаров из-за майнинга криптовалют
Раскрыта судьба попавших в Россию из Сирии западных ракет
Раскрыты детали проекта американской гиперзвуковой крылатой ракеты
Все материалы
Спорт
Брайан Клаф и Кенни Бернс«От бутылочки я бы не отказался»
Он пил, дрался с болельщиками и делал слабаков чемпионами
Олимпийский чемпион по хоккею разоблачил «блатных детей»
Во Владивостоке избавились от затравленного фанатами тренера-мема
Эпоха Венгера в «Арсенале» подошла к концу
Футбольная ассоциация Англии присоединилась к бойкоту чемпионата мира
Тренеру пробили голову в полуфинальном матче кубка Турции
Поветкин завладел миллионами непобедимого американского тяжеловеса
Все материалы
Культура
Игра была равна
Кино недели: от «Тренера» до «Свиньи»
«Грязная сторона раскованного поведения»
Оголенные девицы, пьянь и псы в объективе самого дикого фотографа современности
Жест, инцест, манифест
15 самых интересных премьер Московского кинофестиваля
Михалков заговорил о европейском гражданстве
Опубликовано видео с места смерти Принса
Актер из «Доктора Живаго» рассказал о пользе рака простаты
Раскрыты детали смерти актера из фильма «На игле»
Все материалы
Интернет и СМИ
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
«Если вы это читаете, вы и есть сопротивление»
Роскомнадзор борется с Telegram. Страдает весь интернет
В США нашли способ бесконечно избегать блокировки Telegram
В ФСБ придумали новую причину блокировки Telegram
Роскомнадзор добрался до серверов Microsoft
Роскомнадзор начал блокировать VPN и прокси-серверы
Все материалы
Ценности
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Шальные пижоны
Секс-символы эпохи кровавых войн, диско и тяжелого рока
Лагерфельд поплатился за поддержку насильников
Появился новый вид пластики груди
В Милане построили мистический лабиринт
Неухоженность Ким Кардашьян возмутила поклонников
Все материалы
Путешествия
Нестроевые командиры
Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Потерянный рай
Его жители были богаты, а храмы — роскошны. Теперь это город-призрак
Пчелы сорвали рейс в Крым
Российский лоукостер заставит постоять во время рейса
В самолетах появятся стоячие места
Российские туристы испугались американских ракет
Все материалы
Из жизни
Больше ада и леопарда
Оголенные фрики уходят в отрыв на легендарном фестивале
«Не пьют, не курят, не смотрят порно»
Индийцы бросили есть топленое масло и помешались на бодибилдинге
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
«Раковая опухоль» сенбернара оказалась мягкими игрушками
Полячка чуть не размозжила голову подруге в попытке пошутить
Разъяренная толпа бросила насильника на съедение крокодилам
Бегущего от полиции американца засосала опасная трясина
Все материалы
Тест: существуют ли грузовики Kia, Volvo и Ferrari?
Угадываем производителей легковушек, которые замечены в производстве грузовиков
Тракторный дрэг-рейсинг
История, правила и участники самого безбашенного соревнования в мире
Неизвестные «Тойоты»
Модели марки, которым не положено покидать Японию
Шоколад ни в чем не виноват
Тест Geely Atlas: китайца, который хочет позавтракать Kia Sportage и пообедать Nissan X-Trail
Полностью раскрыт внешний вид роскошного внедорожника Mercedes-Maybach
Новый Land Rover Defender станет дорогим пикапом
Mercedes-Benz отзовет в России 25 тысяч автомобилей
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы