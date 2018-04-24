Дизайнер воспользовался услугами проституток

Австрийский дизайнер Хельмут Ланг выпустил капсульную коллекцию одежды Artist Series совместно с фотографом Ли Ледаром, в создании которой принимали участие проститутки. Об этом сообщает Hypebeast.

В 2008 году Ледар сделал серию работ под названием Personal Commissions. Он платил женщинам, чтобы они фотографировали его, самостоятельно выбирая художественный стиль и место съемки.

Фото: Helmut Lang 1 /5

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«Я звонил по объявлениям в разделе Women seeking men ("Женщины ищут мужчин"), которые были опубликованы теми, кто искал романтических встреч с мужчинами за вознаграждение. Я попросил этих женщин снять меня так, как они пожелают. Все фотографии остались анонимными, как и объявления в газете», — рассказал Ли Ледар.

Ланг использовал фотографии и объявления проституток в качестве принтов для белых свитшотов и футболок из своей новой коллекции. Футболки доступны на официальном сайте дизайнера по цене 105 долларов, свитшоты — 125 долларов. Кроме одежды, в серию вошли постеры стоимостью 45 долларов.

Хельмут Ланг регулярно выпускает коллекции одежды прет-а-порте с 1984 года. Он основал собственный бренд Helmut Lang, который в настоящее время принадлежит компании Uniqlo.

В августе 2017 года Ланг разработал фирменный мешок для мусора. Он изготовлен из натуральной овечьей кожи и представлен в нескольких вариантах: с эффектом потертостей и «под металл». Дизайнерский мешок с ручкой продавался по цене 450 долларов.

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