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Аргентинцы поманили Буффона миллионами

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Джанлуиджи Буффон

Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» предложил вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону контракт на 2,5 миллиона евро. Об этом сообщает Infobae.

По информации издания, срок контракта составляет пять месяцев. Детали возможного соглашения были отправлены представителям футболиста, в «Боке» ожидают получить ответ после 17 мая.

21 апреля главный тренер «Бока Хуниорс» Баррос Скелотто подтвердил, что предварительные переговоры с Буффоном прошли успешно. Он указал, что итальянец, никогда не выигрывавший Лигу чемпионов, может побороться за победу в Кубке Либертадорес — самом престижном клубном турнире Южной Америки.

Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. Он дебютировал на профессиональном уровне в 1995 году в составе «Пармы», цвета которой защищал вплоть до перехода в туринский клуб. Буффон — десятикратный чемпион Италии и чемпион мира в составе сборной Италии.

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