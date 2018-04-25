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У крупных банков потребовали раскрыть связи с российскими бизнесменами

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Американские сенаторы-демократы Шелдон Уайтхаус и Джинн Шахин призвали крупнейшие банки в мире раскрыть связи между ними и богатыми россиянами, «связанными с президентом России Владимиром Путиным». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на их письмо.

Как отмечает агентство, сенаторы сочинили послание с целью усилить давление не только на людей из так называемого «кремлевского списка», но и на финансовые учреждения. Сенаторы заявили, что если не получат информацию, то запросят правительственное расследование.

Письмо было направлено трем банкам США: Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским: Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

«Учитывая их богатство и отношение к своему государству, многие олигархи в России либо имеют политическое влияние, либо значительно ему подвержены», — говорится в послании Уайтхауса и Шахин.

У каждого банка спросили, проводили ли они в течение пяти лет проверку на наличие счетов, контролируемых кем-то из «кремлевского списка». Если да, то сенаторы ждут более подробной информации, если нет, то они намерены выяснить, что было сделано руководством организаций, чтобы выявить связи с российскими бизнесменами.

«Кремлевский список» был представлен Минфином США ранее 30 января. В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство администрации президента России, все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии. В Минфине отметили, что на фигурантов «кремлевского доклада» в США не распространяются никакие ограничения и запреты, однако санкции в отношении них могут быть наложены позднее.

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