Белый дом подтвердил публикацию «кремлевского доклада» в ближайшие часы

В Вашингтоне подтвердили, что «кремлевский доклад» будет опубликован в ближайшие часы. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.

«Мы действительно ожидаем доклада сегодня», — сказала она, посоветовав обратиться за конкретикой в Министерство финансов, в чьем ведении находится санкционная политика США.

«Кремлевский доклад» — подготовленный Белым домом список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству России, а также проект документа, по которому санкции могут распространить на государственный долг России. Ранее сообщалось, что он будет представлен в Конгрессе США 29 января по требованию законотворцев.

Телеканал CNBC ранее 29 января выяснил, что президент США уступил Конгрессу и представит санкционный список, но утвердит лишь наименее болезненные для Москвы действия, ограничившись лишь введением персональных санкций.

В преддверии публикации доклада Россия решила подразнить США, анонсировав новый выпуск государственных облигаций. При этом в Москве посчитали «кремлевский доклад» попыткой повлиять на предстоящие выборы в России.

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