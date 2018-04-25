СК объяснил «золотой дождь» в Якутии

Золотые слитки выпали из самолета в аэропорту Якутска из-за повреждения створки грузового люка и нарушения правил крепления груза. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

«В результате проведенных следствием мероприятий установлено, что причиной авиационного инцидента явилось нарушение правил швартовки и крепления груза с последующим его смещением, повреждение левой створки грузового люка и частичным выпаданием груза на взлетно-посадочную полосу», — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что у компании, перевозившей слитки, не было соответствующего разрешения. Материалы проверки по данному факту направлены в Северо-Восточное линейное управление МВД на транспорте.

В середине марта в Якутске взлетавший грузовой самолет Ан-12 потерял створку люка и продолжил набирать высоту, рассыпая тонны драгоценных слитков. Взлетно-посадочную полосу сразу оцепили. По утверждению компании, которой принадлежат слитки, все утерянное золото на общую сумму в 122 миллиона долларов было найдено.

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