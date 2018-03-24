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Россияне растащили лапшу с места смертельного ДТП

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В Самарской области местные жители начали собирать упаковки с лапшой быстрого приготовления, рассыпавшиеся на месте аварии, в которой погиб дальнобойщик. Об этом в субботу, 24 марта, сообщает портал «Маленькая Сызрань».

ДТП с участием трех грузовиков произошло на трассе под Сызранью 22 марта. Во время движения у грузовой фуры Mercedes из Узбекистана оторвался прицеп. Он выкатился на встречную полосу и врезался в фуру DAF, следовавшую с Украины, которую после этого протаранил ехавший за ней грузовик Volvo. В результате 50-летний водитель DAF скончался на месте происшествия.

Во время аварии из отцепившегося прицепа вывалились коробки с лапшой, которые привлекли внимание местных жителей. Как отмечает портал, граждане продолжают приезжать на место ДТП, чтобы собрать продукты, даже спустя несколько дней после аварии. Они оставляют свои автомобили вдоль проезжей части, существенно затрудняя движение на трассе.

15 марта в Якутске самолет Ан-12 при взлете потерял створку люка и продолжил полет, рассыпая слитки золота. Территорию вокруг летного поля сразу оцепили, однако, по сообщениям местных СМИ, многие жители все равно продолжали приезжать к месту падения ценного груза, надеясь что-нибудь найти. В компании, которой принадлежали слитки, заявили, что все они собраны и находятся под охраной.

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