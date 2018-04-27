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Главный приз Московского кинофестиваля получил якут

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Победителем 40-го Московского международного кинофестиваля признан фильм «Царь-птица» якутского режиссера Эдуарда Новикова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Новикову вручили главный приз фестиваля — статуэтку «Золотой Георгий». «Царь-птица» рассказывает о пожилой супружеской паре, живущей в якутской тайге в 1930-х. В начале зимы к ним прилетает орел, считающийся священной птицей. Старики подкармливают хищника всю зиму, и постепенно он становится членом семьи.

Специальный приз жюри ММКФ получила лента «Ню», снятая уроженкой Китая Ян Гэ. Награда за лучшую режиссерскую работу досталась Александру Котту, снявшему драму «Спитак».

Жюри юбилейного кинофестиваля возглавил итальянский продюсер Паоло Дель Брокко.

22 апреля сообщалось, что кинокритики, желавшие посмотреть на ММКФ фильм «Ню», устроили давку перед входом в зал и попытались штурмом попасть на сеанс.

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