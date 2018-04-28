Буйного хоккеиста отказались вызывать в сборную России

Руководитель делегации юниорской сборной России Сергей Черкас объяснил, почему нападающего ярославского «Локомотива» Григория Денисенко не вызвали в национальную команду на домашний чемпионат мира. Его слова приводит РИА Новости.

«Денисенко не вызвали не из-за травмы, а потому, что боялись нарушения дисциплины. Он регулярно коленом выносит людей. Вот и все», — заявил Черкас. Глава делегации добавил, что два других кандидата в сборную — Андрей Свечников и Александр Хованов — не смогли приехать в национальную команду из-за травм.

Главный тренер сборной Александр Зыбин ранее заявил, что Денисенко отсутствовал в списке из-за травмы. Однако спортсмен в интервью «Спорт-Экспрессу» эту информацию опроверг.

26 апреля сборная России вылетела с чемпионата мира. В четвертьфинале турнира команда проиграла сборной США со счетом 1:5.

Чемпионат мира среди юниорских команд, проходящий в Челябинске, продлится до 29 апреля.

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