Телеведущую смутили разговоры о мастурбации

Ведущую британского утреннего шоу This Morning Холли Уиллоуби озадачил вопрос гостьи студии, которая поинтересовалась, может ли та представить свою дочь с вибратором.

Вместе с приглашенными гостями студии Аннабель Найт и Джуди Лав ведущие обсуждали вред и пользу использования подростками вибраторов. Противница вибраторов Лав предположила, что их доступность для девочек-подростков приведет к тому, молодые девушки будут запираться в своих комнатах подобно парням, которые в пубертатный период не выходят из дома из-за компьютерных игр.

Когда гостья спросила, может ли Уиллоуби представить свою дочь в таком положении, ведущая изумилась, ответила: «Нет, это ужасно», и быстро перевела тему.

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На смущение ведущей обратили внимание в соцсетях. Пользователи отмечали в Twitter, что утро не слишком подходящее время для разговоров о мастурбации, и пожалели ведущих.

Уиллоуби — мать троих детей. Ее дочери Белль исполнилось семь лет.

This Morning регулярно затрагивает интимные темы, благодаря чему выпуски программы становятся вирусными. В частности, в сентябре 2017 года по сети широко разошелся выпуск, героями которого стала пара, практикующая тантрический секс. Молодые люди рассказывали, как испытывали оргазмы на протяжении 18 часов, чем довели ведущих до истерики.

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