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Телеведущий раскрыл «тайную жизнь» дикторов под столом

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Американский телеведущий канала KTVU Фрэнк Сомервилль (Frank Somerville) показал, что скрывается под столом дикторов во время выхода в эфир. Фотографии Сомервилля и его коллег появились на публичной странице телеведущего в Facebook.

Ведущим пришлось слегка оголиться из-за жары в помещении. «Вот, что происходит, когда кондиционер в студии работает не так, как должен», — подписал фотографии Сомервилль. Под стол телевизионщикам поставили вентиляторы, ведущий закатал брюки, а его коллега по эфиру была вынуждена снять туфли.

«Мы договорились, что нам нужно сделать фото, потому что мы оба выглядим такими смешными», — отметил Сомервилль.

Спортивный редактор Марк Ибанез, который также присутствует на фотографиях, признался, что на эфиры всегда выходит в шортах.

В комментариях под записью пользователи пишут, что наконец-то стало известно, во что ведущие одеты ниже пояса. Те же вопросы у юзеров есть к судьям в мантиях, которые обычно тоже проводят заседания, сидя за столом.

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