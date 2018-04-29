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На российских дзюдоистов объявили охоту

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Наталья Кузютина

Президент Европейского союза дзюдо (EJU) и вице-президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик полагает, что национальные федерации других стран стремятся натурализовать российских спортсменов. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Сейчас идет охота за российскими спортсменами. Потому что есть возможность, договорившись с федерацией, "купить" спортсмена и сделать так, чтобы он выступал за другую страну», — заявил Соловейчик. Он также отметил, что нынешнее поколение сборной России — потенциальные звезды Олимпийских игр, и подчеркнул, что негативно относится к практике натурализации спортсменов.

«Спортсмены не должны предавать интересы своих стран и федераций. Хотя понятно, что каждый дзюдоист хочет иметь шанс на участие в Олимпийских играх», — заключил глава EJU.

На прошедшем в Израиле чемпионате Европы российские дзюдоисты стали лидерами командного зачета. Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые медали, одно серебро и три бронзовые награды.

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