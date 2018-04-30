Голые американцы уйдут под землю

В Международный день голых в одной из самых популярных пещер США пройдет спелеологическая экскурсия для нудистов. Об этом сообщает NYup.com.

Мероприятие состоится в пещерах Хоу, которые считаются важной туристической достопримечательностью штата Нью-Йорк. Организаторы обещают «расслабленную прогулку по пещерам при свете фонаря». В поход нельзя брать одежду, однако обувь обязательна для всех участников. Кроме того, по соображениям конфиденциальности во время экскурсии запрещены фотоаппараты.

Американская пресса обратила внимание на экскурсию для нудистов, когда ей заинтересовалась Сара Дансер (Sarah Danser) — участница популярного реалити-шоу Naked and Afraid («Голые и напуганные»), которое выходит на телеканале Discovery. Она оставила комментарий под объявлением о мероприятии на странице пещер Хоу в Facebook.

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Пещеры Хоу уходят под землю на глубину 48 метров и ведут к подземному озеру, названному в честь древнеримской богини Венеры. Не содержат трудных участков, для преодоления которых требуются специальное снаряжение и подготовка, и потому очень популярны у туристов. Регулярные экскурсии по пещерам Хоу проводятся с 1843 года.

Международный день голых отмечают 14 июля. Считается, что начало празднику положил новозеландский спортивный комментатор Марк Эллис (Mark Ellis), около 15 лет назад призвавший болельщиков раздеться и побегать перед премьер-министром страны голышом.

В феврале сообщалось, что в бристольском пабе Flour and Ash устроили мероприятие для нудистов. Ужин был проектом Уилла Брайсона, одного из основателей популярного у нудистов ежегодного заезда на велосипедах.

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