Сирийского солдата превратили в «живую авиабомбу»

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) казнили солдата сирийской правительственной армии, привязав к его голове взрывчатку и сбросив со здания. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

По его информации, инцидент произошел в тренировочном лагере джихадистов Ярмук на юге Дамаска. Этой казнью боевики сымитировали бомбардировку позиций ИГ российской и сирийской авиацией.

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Каким образом сирийский солдат попал в руки исламистов, не сообщается.

В 2016 году перед отступлением из окрестностей иракского города Мосул боевики ИГ казнили около 300 бывших иракских полицейских. Их тела обнаружили в нескольких массовых захоронениях.

В апреле того же года, после освобождения от террористов Пальмиры, там были найдены массовые захоронения жертв ИГ. Тогда сирийские военные раскопали могилу, где обнаружили тела 42 человек.

Сообщалось, что за время оккупации Пальмиры боевиками ИГ начиная с мая 2015 года были убиты около 280 человек. Боевики также проводили показательные казни, видеозаписи которых затем выкладывали в интернет.

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