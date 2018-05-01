Мир
 
Последние новости
Amazon запретила использовать свою сеть для обхода блокировок
Протоиерей РПЦ запутался в своих орденах
Обрушение горящей двадцатиэтажки попало на видео
Лидера сборной Египта назвали футболистом года
Южнокорейский уборщик озолотился на 300 тысяч долларов
Ричард Брэнсон показал глобальный Hyperloop
Роналду назвал невозможным переход Неймара в «Реал»
Обнародованы вопросы к Трампу о связях с Россией
Демонстрантов с флагами Украины и ЕС задержали в Петербурге
Новости партнеров

Сирийского солдата превратили в «живую авиабомбу»

Перейти в «Мою Ленту»

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) казнили солдата сирийской правительственной армии, привязав к его голове взрывчатку и сбросив со здания. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

По его информации, инцидент произошел в тренировочном лагере джихадистов Ярмук на юге Дамаска. Этой казнью боевики сымитировали бомбардировку позиций ИГ российской и сирийской авиацией.

Каким образом сирийский солдат попал в руки исламистов, не сообщается.

В 2016 году перед отступлением из окрестностей иракского города Мосул боевики ИГ казнили около 300 бывших иракских полицейских. Их тела обнаружили в нескольких массовых захоронениях.

В апреле того же года, после освобождения от террористов Пальмиры, там были найдены массовые захоронения жертв ИГ. Тогда сирийские военные раскопали могилу, где обнаружили тела 42 человек.

Сообщалось, что за время оккупации Пальмиры боевиками ИГ начиная с мая 2015 года были убиты около 280 человек. Боевики также проводили показательные казни, видеозаписи которых затем выкладывали в интернет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Схватку боевиков ИГ и сирийской армии сняли с беспилотника
Террористы обстреляли из минометов жилые районы Дамаска
Боевики ИГ показали превращение детей в террористов
Боевики ИГ казнили 300 бывших иракских полицейских около Мосула
В Пальмире обнаружены массовые захоронения жертв ИГ
Другие материалы рубрики
Мир00:03Сегодня

«Ударил муж — терпи»

Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
16:36Сегодня

Обрушение горящей двадцатиэтажки попало на видео

05:44Сегодня

Трамп попросил у Меркель совета по работе с Путиным

07:09Сегодня

Госдеп пообещал вернуть России снятый с генконсульства флаг

Мир00:0318 апреля

Весь в папочку

Асад предал Россию и жестоко убил тысячи сирийцев. Сынок пока учится
19:3330 апреля

ЦРУ провалило операцию с побегом сдавшего Бен Ладена врача

14:36Сегодня

Обнародованы вопросы к Трампу о связях с Россией

06:09Сегодня

США открестились от последней ракетной атаки по Сирии

Мир00:0329 апреля

«Это лучше водки!»

Русское печенье, стволы и шишки: репортаж из марихуановой Калифорнии
17:2130 апреля

Трамп захотел встретиться с Ким Чен Ыном в деревне

01:2830 апреля

Глава британского МВД ушла в отставку из-за скандала с мигрантами

12:24Сегодня

Пентагон рассказал о будущем американских военных в Сирии

Россия
«Это не про секс и не про любовь»
Как мужчинам не нарваться на обвинения в домогательствах: инструкция для россиян
Полный улет
В ответ на блокировку Telegram россияне вышли на улицы и запустили самолетики
«Как так — вы не хотите рожать?!»
Россиянок отправляют в церковь за разрешением на аборт. Это не антиутопия
Укажут место
Каким будет новое правительство России
Демонстрантов с флагами Украины и ЕС задержали в Петербурге
Казаки осадили Сахаровский центр
Россияне отпраздновали 1 Мая
Все материалы
Мир
«Ударил муж — терпи»
Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
Обрушение горящей двадцатиэтажки попало на видео
Сирийского солдата превратили в «живую авиабомбу»
Госдеп пообещал вернуть России снятый с генконсульства флаг
Обнародованы вопросы к Трампу о связях с Россией
США открестились от последней ракетной атаки по Сирии
«Это лучше водки!»
Русское печенье, стволы и шишки: репортаж из марихуановой Калифорнии
Все материалы
Бывший СССР
Американская бронемашина M-ATV в транспортном самолетеПриятные партнеры
У нового президента Узбекистана старые друзья: армия США и ее броневики
На Украине попытались запустить доменную печь и разлили 40 тонн чугуна
В Одессе убили американского пастора
Тень экономики
Как украинцы выживают благодаря «серому» сектору национального хозяйства
Никол Пашинян«Либо я буду премьером, либо премьера не будет!»
Что ждет Армению после свержения надоевшей народу власти
Украинскому депутату сломали челюсть в Киеве
Жители Еревана вышли на улицы перед выборами премьер-министра
Все материалы
Экономика
Допетрили
Страны захотели поднять денег на криптовалютах, но что-то пошло не так
«Аэрофлот» открыл прямое авиасообщение с Саранском
США испугались Европы в торговой войне
МРОТ впервые сравнялся с прожиточным минимумом в России
Золотые гены
Ротшильды вырастили нового финансового воротилу. Скоро вы о нем узнаете
«Газпром» закончил первую ветку «Турецкого потока»
Венесуэла нашла способ продать свою криптовалюту другим странам
Все материалы
Силовые структуры
На ножах
Чеченцы творили беспредел, убивали журналистов и держали в страхе Москву 90-х
Попался: на Урале выследили серийного маньяка
Убийца и насильник охотился на женщин с начала 90-х
«Думал, они просто потушат сигарету»
Он сделал полицейским замечание. Его жестоко избили, но подарили тортик
Командир ОМОН создал «дачный спецназ» и пошел под суд
Лихач на BMW протаранил патрульную машину и убил полицейского
Бывшего директора «Гоголь-центра» оставили в СИЗО
Бездействовавших при убийстве пауэрлифтера росгвардейцев отдали под суд
Все материалы
Наука и техника
Танки и штыки
Неизвестные снимки: они захватывали Красную площадь каждый год
Военные США собрались использовать на учениях российские вертолеты
Последняя ежегодная лекция Андрея Зализняка о берестяных грамотах. 26 октября 2017 года Апостол Андрей
Он раскрыл главную тайну России и завещал искать истину
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Ричард Брэнсон показал глобальный Hyperloop
Выявлены условия продления жизни на десять лет
Билл Гейтс отказался от должности советника Трампа по науке
Все материалы
Спорт
Цирк на выезде
Рестлеры выступили перед богатейшими арабами. Женщин пустили только на трибуны
Лидера сборной Египта назвали футболистом года
Роналду назвал невозможным переход Неймара в «Реал»
Назван состав сборной России на чемпионат мира по хоккею
Россию оставили без Кубка мира по биатлону
Кубок чемпионата мира по футболу доставили в Россию
Дубль Смолова помешал «Локомотиву» досрочно стать чемпионом РФПЛ
Все материалы
Культура
Всегда холодно, ничего нельзя
Европейцы учат россиян пользоваться квартирами
Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева
В Китае начались гонения на «Свинку Пеппу»
Надвигаются вожди
Кино недели: от «Миссис Хайд» до «Знаешь, мама, где я был?»
«Ничего подобного никто прежде не снимал»
Режиссер новых «Мстителей» об уникальности фильма и годе на съемочной площадке
Раскрыты подробности о состоянии Джигарханяна
Сломал нацистов
Он устроил восстание в лагере смерти, выжил сам и спас других
Все материалы
Интернет и СМИ
Скатился, не торт, отписка
Во что превратились главные видеоблогеры России, лишившись славы и денег
Telegram запретили в Иране
«Ну а как еще выйти замуж в наше время?»
Российское ТВ призывает женщин ползать на коленях перед мужчиной. И это работает
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
В Москве начался митинг в защиту Telegram
Telegram восстановил работу после масштабного сбоя
Смотри и убивай
Нечеловеческие зверства в прямом эфире заставляют людей рыдать. Но за это платят
Все материалы
Ценности
Мэрилин МонроМайские бесстыдницы
Когда и почему женщины в открытую надели брюки
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Гаванский папа
Диктатор Батиста разводил проституток, мафию и казино. Это его не спасло
Китайцы пострадали в драке за одежду грузина
Шейхам тут не место
В исламском мире грядет модная революция. Во всем виновата женщина
У воссоединения Южной Кореи и КНДР появился свой запах
Кроссовки довели учителя до слез
Все материалы
Путешествия
Юный Палаван
Русские нашли затерянный рай в Азии. Там уже весело
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Земля термальных вод и спа-курортов
Их обожали в Древнем Риме и Византийской империи. Теперь это национальная забава
Заботливые стюардессы отправили аллергиков лечиться в туалет
Инвалида в самолете привязали пледом к креслу и попросили заткнуться
Китайского туриста арестовали за вонь
Индейцы расправились с туристом за убийство их шаманки
Все материалы
Из жизни
Веский повод для скуки
Оголенные дамы и горы снега: апрель глазами обычных людей
Южнокорейский уборщик озолотился на 300 тысяч долларов
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
Шотландцам запретили дешевый виски
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
Беглая кошка больше недели скрывалась от полиции в аэропорту Нью-Йорка
«Смертная казнь — для простых смертных»
Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
Все материалы
Неизвестные «Ниссаны»
Семь моделей марки, которые можно достать только в Японии
Микролитражки для грязи
10 очень маленьких машин, переделанных в брутальные внедорожники
У вас тройня
Когда у уникальных машин появляются семьи
Забытый кроссовер Audi ТТ
Паркетник Audi Steppenwolf, который становится все актуальнее
Названы цены на все версии Skoda Kodiaq российской сборки
Две тысячи «Лэнд Роверов» замкнули ТТК и не смогли установить рекорд
Volkswagen вновь научил ездить двухмоторный Golf
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы