В ЛНР почувствовали «горячую» стадию конфликта в Донбассе

Киевские власти переводят конфликт в Донбассе в «горячую» стадию. Об этом заявил исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает Луганский информационный центр.

По его словам, этому способствует «новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны действующей на Украине власти». Пасечник считает, что Киев «активизировал деятельность, направленную на эскалацию конфликта». Примером этому стали многочисленные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины: парадного расчета, готовившегося к празднованию Дня Победы 9 мая, строящегося энергомоста и блокпоста МВД ЛНР.

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Ранее в Киеве заявили, что рассматривают три способа решения конфликта в Донбассе. Первый — силовой, вряд ли буду задействовать. Два других строятся на примере хорватских Сербской Краины и Восточной Славонии, и именно последний, с миротворческой миссией, рассматривается как основной.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о переходе от формата антитеррористической операции (АТО) к операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

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