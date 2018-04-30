Порошенко завершил операцию в Донбассе и начал новую

Президент Украины Петр Порошенко объявил о переходе от формата антитеррористической операции (АТО) к операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Такое заявление он сделал во время заседания военного руководства страны, передает «Интерфакс».

«С сегодняшнего дня, 30 апреля 2018 года, антитеррористическая операция широкомасштабная на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства», — сказал президент. Соответствующий указ он подписал во время заседания.

Материалы по теме Свернули: Украина прекращает АТО в Донбассе Бойцы ДНР и ЛНР останутся сепаратистами, а война продолжится

«Хочу отдельно отметить, что завершение режима широкомасштабной АТО не лишает нас возможности объявлять АТО в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях», — подчеркнул украинский лидер.

Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля.

Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей.

Украинские власти объявили о начале антитеррористической операции на востоке страны в апреле 2014 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!