Киев введет «особый порядок» в Донбассе для новой военной операции

С началом новой военной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе в зоне конфликта начнет действовать «особый порядок». Об этом со ссылкой на текст распоряжения в пятницу, 27 апреля, сообщает «Интерфакс».

Операцию планируется начать 30 апреля. Новый порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, а также другим государственным структурам «специальных полномочий для осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны».

Вся территория Донбасса будет разбита на две части — линию огня и безопасную местность. В зону безопасности отнесли территорию от линии соприкосновения позиций ВСУ с позициями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) до административных границ с другими регионами страны. Там могут быть созданы районы ограниченного доступа и запретные зоны. Охваченная же боями территория вдоль линии соприкосновения будет объявлена районом боевых действий.

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Также 30 апреля будут установлены режимы пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса для лиц, не привлеченных к операции: «зеленый» (их пребывание и перемещение не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа), «желтый» (их пребывание и перемещение будет осуществляться только при наличии документов, также эти лица будут подвергаться досмотру) и «красный» (пребывание лиц временно ограничено или запрещено).

Допускать в район операции теперь будут только местных жителей либо тех, у кого там проживают ближайшие родственники. Кроме того, разрешение могут выдать при наличии недвижимости в зоне боевых действий, смерти близких родственников либо при необходимости посетить их могилы.

Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов Украины смогут применять оружие и спецсредства против лиц, совершивших правонарушение, а также задерживать их и доставлять в органы Национальной полиции (в том числе, в случае отсутствия у них документов). Кроме того, разрешается досматривать людей и транспортные средства, а также ограничивать или запрещать движение автомобилей и пешеходов на улицах и дорогах.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция (АТО) в Донецкой и Луганской областях Украины завершится в конце месяца. Изменение формата операции «кардинально меняет организацию управления военной структурой», подчеркнул украинский лидер. Эти меры вводятся по закону о реинтеграции Донбасса, принятому 20 февраля. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок.

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