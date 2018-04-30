Порошенко объяснил необходимость АТО в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко объяснил необходимость антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. По его словам, это помогло провести в стране выборы. Эти слова прозвучали во время заседания военного руководства страны. Видеозапись опубликована на YouTube-канале телеканала «112 Украина».

«Формат АТО позволил провести честные и прозрачные президентские выборы (…), провести парламентские выборы осенью 2014 года и местные выборы в 2015 году», — считает он.

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Также Порошенко добавил, что проведение операции «нарушило планы России и обеспечило свободное волеизъявление граждан». «За четыре года с 2014 года благодаря общенациональной солидарности украинцев, мужеству, патриотизму всего украинского народа АТО сделала и выполнила все поставленные задачи», — заключил он.

Ранее 30 апреля Порошенко подписал указ о переходе от АТО в Донбассе к операции Объединенных сил. «Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства», — пояснил он.

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