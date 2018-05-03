Британию уличили в желании создать антироссийский альянс

Лондон намерен в 2018 году усилить политику дружбы против России. Об этом пишет The Guardian.

Британские дипломаты планируют использовать четыре саммита — G7, G20, НАТО и Евросоюза, чтобы упрочить альянс, наскоро созданный после отравления бывшего полковника ГРУ Сегрея Скрипаля в Солсбери в марте этого года. Основной задачей союза Форин Офис видит «борьбу с российской дезинформацией и призыв к пересмотру традиционного диалога с Москвой».

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В частности, Лондон собирается апеллировать к тому, что Москва отвергает свою причастность к «делу Скрипаля» и отрицает химическую атаку в сирийской Думе. «Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что позиция России стала поворотным моментом, и видит возможность усилить международный ответ Кремлю», — заявили в изданию в Форин Офисе.

Отношения России и западных стран серьезно ухудшились после того, как стало известно об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в произошедшем Москву. Российские власти свою причастность к произошедшему отрицают.

После инцидента Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов. К мерам присоединился ряд других европейских стран и США. Россия ответила симметричными мерами.

6 апреля появилась информация о применении химического оружия в городе Дума войсками президента Сирии Башара Асада. Дамаск и Москва считают подобные обвинения провокацией. ОЗХО информацию о химической атаке не подтвердила, несмотря на это, США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля обстреляли территорию Сирии.

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