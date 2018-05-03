Федерацию практической стрельбы России возглавил ветеран «Альфы»

Новым президентом Федерации практической стрельбы России (ФПСР) избран ветеран группы антитеррора «Альфа» 48-летний полковник Михаил Гущин. Об этом в четверг, 3 мая, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь ФПСР Маргарита Кайстра.

Она уточнила, что ранее Гущин был вице-президентом ФПСР, одновременно являясь региональным директором Федерации.

«Бессменный с момента создания ФПСР президент Виталий Крючин с 1 января 2018 года возглавил Международную конфедерацию практической стрельбы (International Practical Shooting Confederation, IPSC). Совмещать две должности практически невозможно», — уточнила Кайстра.

Михаил Гущин родился в 1969 году. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, академию МВД, а так же академию физической культуры, спорта и туризма. Гущин неоднократно становился чемпионом России по разным видам практической стрельбы, в частности, в 2006 и 2007 году — из карабина, в 2008 году — из пистолета.

В 2008 году Гущин стал чемпионом Европы среди полицейских в разделе ICPS, в 2009 году — чемпионом мира в той же дисциплине. Он является многократным чемпионом России по оборонной стрельбе (IDPA) и многократным чемпионом России по практической стрельбе в команде.

За время службы Гущин неоднократно награждался государственными наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени с мечами, дважды — орденом «Мужества», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней, медалью «За отвагу».

По данным Минспорта, в настоящее время практической стрельбой в России занимаются свыше 30 тысяч человек. В ФПСР входит порядка 10 тысяч спортсменов — это те, кто объединен в команды и принимает участие в региональных и международных соревнованиях.

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