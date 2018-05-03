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Дожди в ОАЭ оставят туристов сухими

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Gulf News / YouTube

В городе Шарджа (ОАЭ) открылась комната дождя Rain Room, которая позволит посетителям ощутить на себе ливень и при этом остаться сухими. Об этом сообщает Gulf News.

Новый аттракцион находится в парке Аль-Махарра и представляет собой темную подземную камеру, где падающие струи воды освещены только прожектором. Благодаря датчикам движения гости смогут передвигаться среди непрерывного потока дождя, вытягивать руки и делать селфи, не намокнув.

Rain Room создавалась студией Random International, специализирующейся на экспериментальной практике в современном искусстве. После успешной демонстрации в ведущих музеях Лос-Анжелеса, Шанхая, Нью-Йорка и Лондона, комната дождя переместилась в город Шарджа на постоянной основе.

В ноябре прошлого года в столице ОАЭ Абу-Даби открылся филиал парижского Лувра. В коллекцию филиала, расположенного на острове Саадият в Персидском заливе, вошло около 700 произведений искусства. Они были предоставлены как властями ОАЭ, так и Францией. В разделе современного искусства гости музея могут увидеть работы Эдуарда Мане, Поля Гогена, Пита Мондриана, Ай Вэйвэя и других мастеров.

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