18-летняя регбистка упала во время матча и умерла

В Италии умерла 18-летняя регбистка Ребекка Бралья, выступавшая за клуб «Аматори Парма». Об этом сообщается на сайте Федерации регби страны.

Во время матча Кубка Италии спортсменка упала и ударилась затылком. Она была доставлена в больницу, где девушке провели операцию, однако спасти ее не удалось. Ближайшие матчи по регби на территории страны начнутся с минуты молчания.

В сентябре 2017 года регбист аргентинского клуба «Берасатеги» Гонсало Кастро умер от полученной во время матча третьего дивизиона чемпионата страны травмы. 20-летний спортсмен в борьбе с соперником получил удар коленом в грудь и попросил замену. Позднее у него начались судороги. Кастро доставили в больницу, где он умер от сердечного приступа.

Тремя годами ранее 17-летний новозеландский регбист Джордан Кемп столкнулся головой с соперником во время матча и потерял сознание. После этого его доставили больницу, где он скончался.

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