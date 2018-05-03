Песков объяснил снижение расходов на оборону

Пик финансирования перевооружения Вооруженных сил России пройден, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 3 мая.

«Напомню, что говорил президент: в России, в российской армии проведена широкомасштабная работа по техническому и технологическому обновлению. В основном этот процесс завершен, и поэтому пик расходов на технологическое перевооружение пройден, он остался слева, и поэтому расходы имеют тенденцию к незначительному постепенному сокращению. Связано это лишь с тем, что пройден пик технологического перевооружения Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Песков, комментируя отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

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По его словам, это не означает замедление или прекращение работы военно-промышленного комплекса. «Это комплекс, который работает в полную силу, ведутся высокотехнологические разработки», — подчеркнул представитель Кремля.

2 мая в SIPRI сообщили, что военные расходы России впервые после 1998 года сократились на 20 процентов и составили 66,3 миллиарда долларов. В документе отмечается, что модернизация вооруженных сил остается приоритетом для Москвы, однако военный бюджет был урезан в связи с экономическими проблемами, с которыми страна столкнулась в 2014 году.

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