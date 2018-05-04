Раскрыто имя кандидата на пост вице-премьера

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова может перейти на место вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует социальный блок в правительстве. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Но окончательного решения пока нет. «Есть и другие кандидатуры», — сказал собеседник агентства.

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Голикова — «стопроцентный финансист», и скорее хотела бы курировать экономический блок в правительстве, отметил один из собеседников РБК.

Голикова начала работу в Минфине в 1990 году с должности экономиста. В 1999-2007 году была замминистра финансов. В 2007-м Голикова, отвечавшая в финансовом ведомстве за бюджет, возглавила Минздравсоцразвития и до 2012 года занималась социальной политикой. В 2013 году она назначена на пост председателя Счетной палаты.

Вице-премьер Ольга Голодец в 2002-2008 годах занимала пост руководителя управления соцполитики и персонала «Норникеля», в 2008-2010 годах возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие». В 2010-2012 годах Голодец занимала должность заммэра Москвы Сергея Собянина и курировала вопросы образования и здравоохранения. В 2012 года она перешла в правительство на пост вице-премьера, координирующего государственную политику в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, демографии и культуры.

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