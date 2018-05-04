Раскрыта стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова»

На ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» выделено 60 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства уточнил, что техническое задание на проводимые работы подписано и утверждено. По его оценке, «это достаточно оптимистичный вариант ремонта и модернизации авианосца». В ходе модернизации «Адмирал Кузнецов» получит новые комплексы ПВО и новые элементы энергетического оборудования.

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Работы начнутся в мае 2018 года и будут завершены к концу 2020-го. Отмечается, что единственный российский авианосец вернется в состав ВМФ в 2021-м.

В марте «Адмирал Кузнецов» возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду. С такой оценкой не согласились военные и эксперты. Позднее доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков посчитал единственный российский авианосец «привязанным к берегу убожеством».

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет», созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. «Киев» и «Минск» проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. «Новороссийск» распилен на металлолом в Южной Корее. «Ульяновск» разобран еще на стапеле. «Адмирал Горшков» продан Индии, где модернизируется в Vikramaditya — будущий флагман ВМС страны. «Варяг» продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только «Адмирал Кузнецов».

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