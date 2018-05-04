Полтора миллиона жителей Подмосковья поучаствуют в акции «Бессмертный полк»

Порядка 1,5 миллиона жителей Московской области примут участие в акции «Бессмертный полк» 9 Мая. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 4 мая.

«Важно помнить свои корни, помнить, какой ценой досталась Победа. Большая ответственность идти в "Бессмертном полку" с фотографиями своих родных там, где до этого победно прошли наши предки. Подмосковные юнармейцы, победившие в конкурсе видеоработ о сохранении истории России, примут участие в экскурсионном обучающем туре по городам Европы с участием в шествии "Бессмертный полка" в Берлине», — отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

По данным регионального правительства, самая массовая акция пройдет в Балашихе, Химках, Одинцове, Реутове, Мытищах.

Накануне сообщалось, что в праздновании Дня Победы в подмосковных парках культуры и отдыха примут участие более 90 тысяч человек. Всего в этот день в области пройдет 70 тематических мероприятий, в том числе ярмарки и концерты.

17 апреля министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила о решении правительства оказать материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны перед 9 Мая. Выплаты будут направлены более чем 87 тысячам человек.