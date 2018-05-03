Парикмахеры навестят подмосковных ветеранов перед Днем Победы

В ряде муниципалитетах Московской области в преддверии 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны подстригут на дому бесплатно, сообщил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в четверг, 3 мая.

«Парикмахеры не только будут стричь бесплатно, но и также будут выезжать с бесплатным обслуживанием на дом. Обслуживание ветеранов на дому организовано предпринимателями в городских округах Истра, Жуковский, Зарайск, Наро-Фоминск, Ивантеевка, Коломна, Лобня, Кашира, Лыткарино и Одинцовском муниципальном районе», — рассказал Посаженников.

Кроме того, многие сетевые розничные магазины подготовили бонусы и сюрпризы в виде дополнительных скидок на товары для ветеранов и льготных категорий граждан, добавил он.

Ранее в четверг первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова сообщила, что для ветеранов ко Дню Победы подготовили специальную культурную программу.

«Мероприятия в первую очередь направлены на повышение качества жизни пенсионеров, реализацию творческих и интеллектуальных способностей пожилых людей и на сохранение их активного долголетия», — отметила она.

17 апреля сообщалось о решении правительства оказать материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны перед Днем Победы. Выплаты будут направлены более чем 87 тысячам человек.