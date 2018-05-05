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США заменят корабельные пушки на лазеры

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Военно-морские силы (ВМС) США планируют установить на корабли лазерное оружие Helios вместо пушек и ракетных установок. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на источники в американской армии.

«Речь идет о лазерах, которые теперь имеют мощность и структуру луча, необходимые для защиты от беспилотных летательных аппаратов, небольших кораблей, а также некоторых типов вооружения ближнего действия», — пояснил собеседник издания.

Helios заменит зенитный артиллерийский комплекс Phalanx MK-15 и сможет защищать корабли от множества угроз. Его использование освободит американских военных от необходимости хранить боеприпасы на кораблях, отмечают эксперты.

Однако, по мнению специалистов, флот США еще не готов к таким нововведениям. Эксперт Центра стратегических и бюджетных оценок Марк Ганзингер считает, что «адекватное электроснабжение» для лазерного оружия пока еще не разработано.

В апреле сообщалось, что новый десантный корабль-док USS Portland (LPD-27), который поступил на вооружение ВМС США, оснастят лазерным оружием. Он предназначен для перевозки 800 морских пехотинцев. Кроме того, корабль может нести вертолеты Sikorsky CH-53E Sea Stallion и конвертопланы MV-22 Osprey, а также использоваться для запуска и восстановления десантных кораблей и транспортных средств-амфибий.

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