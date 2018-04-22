В США ввели в строй десантный корабль с лазерной пушкой

Новый десантный корабль-док USS Portland (LPD-27) поступил на вооружение Военно-морских сил США. Его оснастят лазерным оружием. Видеозапись торжественной церемонии введения судна в строй опубликована в Twitter ВМС страны.

Отмечается, что корабль будет флагманом на международных военно-морских учениях RIMPAC 2018, которые пройдут летом на Гавайях. После этого на нем установят пушку.

USS Portland предназначен для перевозки 800 морских пехотинцев США. Он также может нести вертолеты Sikorsky CH-53E Sea Stallion и конвертопланы MV-22 Osprey.

Также судно может использоваться для запуска и восстановления десантных кораблей и транспортных средств-амфибий.

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