«Бессмертный полк» впервые прошел по австралийскому Мельбурну

Акция Бессмертный полк впервые прошла в австралийском Мельбурне и собрала около 200 участников, сообщает ТАСС.

Люди собрались в центре города и прошли колонной по набережной реки Ярры, а затем отправились на пикник в Бэтмэн-парке. Около трети участников составили дети.

«Мы сами сделали дизайн и потом воспользовались услугами дружественной нам компании, чтобы напечатать портреты. И большинство участников шествия несли такие портреты», — рассказала одна из организаторов акции Екатерина Эдди, у которой в Великой Отечественной войне погибли прадед и его брат.

По словам Эдди, шествие прошло без проблем, поскольку акция была согласована с властями Мельбурна и полицией. Все участники остались довольны и попросили повторить мероприятие в следующем году. Организатор подчеркнула, что австралийцы также хорошо отнеслись к шествию «Бессмертного полка».

«Кто-то из прохожих, конечно, удивлялся и спрашивал, что происходит. Им мы раздавали специально подготовленные листовки с информацией о нашем празднике», — пояснила она.

В Австралии акция «Бессмертный полк» проводится уже несколько лет. В ближайшие дни ее проведут и в других городах, в том числе в Сиднее и Брисбене.

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