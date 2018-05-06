ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4 со ссылкой на связанное с экстремистами новостное агентство Amaq.

Издание объявило, что атаковавший был боевиком ИГ.

5 мая в Нижнем Новгороде мужчина напал на сотрудников полиции, которые остановили его на улице для проверки документов. После чего злоумышленник скрылся в одном из жилых домов и забаррикадировался в квартире.

Жильцов дома эвакуировали, на место вызвали спецназ ФСБ и полицию. В ходе спецоперации трое силовиков были ранены, погибших нет. Преступника ликвидировали.

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