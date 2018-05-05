Штурм убежища напавшего на силовиков преступника сняли на видео

Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, опубликовал видео спецоперации по ликвидации вооруженного преступника, напавшего на силовиков в Нижнем Новгороде.

Как сообщается на сайте ФСБ в субботу, 5 мая, мужчина напал на сотрудников полиции, которые остановили его на улице для проверки документов. После чего злоумышленник скрылся в одном из жилых домов и забаррикадировался там в квартире.

Жильцов дома эвакуировали, на место вызвали спецназ ФСБ и полицию. «На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия. В результате завязавшегося боестолкновения он был нейтрализован», — говорится в сообщении.

В ходе спецоперации трое силовиков были ранены, погибших нет. Личность ликвидированного преступника пока не установлена. Информации о его причастности к террористическим группировкам нет.

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