США захотели от России раскрепощения

Американский бизнес ждет от нового правительства России структурных реформ. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко.

По его словам, американские бизнесмены рассчитывают, что новый состав кабинета министров ослабит давление на бизнес, даст ему раскрепоститься и развиваться. Вместе с тем, заметил Родзянко, «раскрепощение значит в чем-то потерю контроля над ситуацией», а контроль важен для правительства.

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«Нам также важно увидеть, как власти будут находить этот компромисс. Сейчас все ожидают от правительства шагов по поощрению экономического роста, и мы тоже надеемся на это», — признался Родзянко.

Предприниматели уже видят улучшение ситуации, отметил он.

«Я слышу от компаний, что 2017 год был для них лучше 2016 года, во многих случаях рост бизнеса у компаний составлял более 10 процентов. Первая половина этого года, по прогнозам, опередит первую половину прошлого года, который сам по себе был неплохим», — рассказал глава торговой палаты.

Правительство России 7 мая ушло в отставку после инаугурации Владимира Путина. Financial Times и Bloomberg сообщали, что в новый состав кабмина вернут экс-министра финансов Алексея Кудрина. В его задачи войдет реформирование российской экономики и налаживание отношений с Западом.

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