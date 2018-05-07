Десятки россиян попали в секретный список легкоатлетов-допингистов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) составила секретный список из 363 спортсменов, которые подозреваются в употреблении допинга. Об этом сообщает портал standardmedia.co.ke.

Документ носит название Anti-Doping Programme — 2015 Testing Statistics. Он составлен группой специалистов под руководством главного врача IAAF Стивеном Бермоном в 2015 году, однако так и не был опубликован. Отмечается, что большинство вошедших в перечень спортсменов представляют Россию. Кроме того, в списке фигурируют 53 кенийца и атлеты из США и Ямайки.

Под подозрением оказались многие олимпийские чемпионы. Фамилии попавших в список спортсменов не указываются, однако отмечается, что в перечне фигурирует кенийский бегун Асбель Кипроп, выигравший золото Олимпиады-2008 в беге на 1500 метров.

Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована IAAF из-за нарушений антидопинговых правил. Российским спортсменам разрешено выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Заявки россиян на участие в турнирах рассматриваются в индивидуальном порядке.

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