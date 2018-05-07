В Подмосковье сократилась младенческая смертность

Младенческая смертность в Московской области сократилась, заявила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства в понедельник, 7 мая.

«Согласно данным Росстата, за январь-март 2018 года в Московской области младенческая смертность снизилась на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщила Забралова.

По ее словам, показатель младенческой смертности в регионе составляет 3,4 промилле. Для сравнения, этот показатель по ЦФО и России равен 4,6 и 5,1 промилле соответственно.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков в свою очередь отметил, что снижению этого показателя поспособствовало открытие в прошлом году новых центров материнства и детства.

«В Подмосковье сформировался уникальный кластер областных центов материнства и детства, в которых мамы и малыши получают всю необходимую помощь. У нас открылись учреждения в Щелкове, Наро-Фоминске, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде. В первом квартале 2018 года в центрах на свет появились свыше четырех тысяч детей. Еще более 11 тысяч новорожденных прошли в них лечение», — рассказал Марков.

В начале ноября прошлого года Ольга Забралова рассказала, что в подмосковных центрах материнства и детства работают специалисты из более чем 20 регионов России. Она отметила, что во всех учреждениях установлено высокотехнологичное медицинское оборудование.

Строительство перинатальных центров в Подмосковье началось в 2014 году в рамках президентской программы. Всего в 2017 году были открыты три учреждения.